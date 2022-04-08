В Киевской области 27-летняя жительница в разных группах соцсетей размещала объявления о сборе средств на покупку протеза для военнослужащей ВСУ. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Нацполицию. В частности, злоумышленница отметила, что нужно собрать 250 тысяч гривен и указывала собственные банковские реквизиты. Также мошенница использовала фотографию украинской военнослужащей в вымышленной истории и собирала деньги на покупку протеза. Более 50 граждан пожертвовали деньги, которые аферистка использовала в своих целях. В объявлениях женщина также использовала фото женщины, которая проходит службу в составе Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго и не нуждается в медицинской помощи. По месту жительства правоохранители провели обыск и изъяли банковские карты и мобильный телефон. Мошенники сообщены о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В Киевской области разоблачили мошенницу (npu.gov.ua) Ранее мы сообщали, что Киберполиция разоблачила мошенницу, которая обманула более 30 беженцев. Также мы писали, что НБУ назвал четыре наиболее распространенных вида мошенничества, которые появились во время войны. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!