Режиссер и ведущий популярного проекта о путешествиях "Орел и Решка" Евгений Синельников показал, что осталось от его дома в Буче после прихода туда россиян. Снимки он показал в Instagram. Снимки опубликовал кадры, сделанные им до и после вторжения оккупантов. На одном фото счастливая семья Синельникова обнимается, стоя на ступеньках, ведущих в яркую гостиную. На другом — полностью разрушена лестница, разбита стена дома, обвалился потолок. "Спасибо "русскому миру", что "спас" нашу семью от ужасов жизни в Украине. Вот теперь заживем!"- подписал фотографии ведущий.

Так выглядел дом Синельникова к кафиров (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)

Вот так дом в Буче смотрится сейчас (instagram.com/synelnykov_yevgen) Как мы сообщали ранее, Оли Поляковой за правду о резне в Буче заблокировали Instagram. Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, освещающий все преступления РФ против Украины.