Датский Инвестиционный банк Saxo Bank заявил, что прекратил работу с клиентами из России и Беларуси. Это произошло из-за санкций, введенных против этих стран после вторжения России в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Это небольшое количество клиентов и решение, принятое на основе более жестких санкций, введенных против двух стран в результате ужасающего вторжения России в Украину", — заявил представитель банка. По состоянию на пятницу клиенты из России или Белоруссии больше не могли открывать новые позиции или увеличивать размер текущих. Остановка вступит в силу 8 июня, говорится в сообщении банка. До тех пор эти клиенты все еще смогут снимать наличные деньги и ценные бумаги, но транзакции будут подвергнуты усиленному контролю, добавил банк. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.