За минувшие сутки аварийные бригады вернули свет для 3192 семей в 28 населенных пунктах Киевской области, освобожденных вооруженными силами Украины от российских оккупантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК. "Мы продолжаем возвращать свет на освобожденные от российских оккупантов территории Киевской области после их разминирования Вооруженными силами Украины. В частности, уже начали частичные восстановления в Богдановке, Броварского района, где люди месяц находились без света", — сообщили в компании. В частности, в Бучанском районе полностью возобновили электроснабжение в селе Колонщина, а также частично в пгт Макаров и селах: Зуровка, Ясногородка, Маковище, Вышеград, Петрушки, Личанка, Мила, Шпитьки, Музычи. В Броварском районе частично возобновили электроснабжение в селах: Рудня, Богдановка, Кулаженцы, Светильня, Большая Дымерка, Скибин, Плоске, Коржи, Лукьяновка, Победа. Также возобновили электроснабжение здания горсовета в Ирпене. 9 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения еще в 23 населенных пунктах Броварского, Бучанского, Вышгородского районов. "Осложняет ремонт затопления территории с сетями компании. Враг разрушил насосную станцию, качавшую воду из реки Ирпень на Днепр, и вода разлилась на значительной территории области. Из-за этого возобновление электроснабжения в населенных пунктах Вышгородского района займет еще несколько дней", — пояснили в компании . В Донецкой области энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 1200 семей в 5 населенных пунктах Краматорского, Покровского и Бахмутского районов.