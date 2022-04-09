Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, есть ли в регионе мародеры. По его словам, пока их нет, были попытки, однако их пресекли. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина. "В области мародеров нет. Мы с ним боремся с первого дня и дали понять, что ничего из этого не получится. Были попытки мародерства — мы это пресекли. Все военные, что-то принявшие и пришедшие к согласию — они оформили документы на компенсацию. То есть с по этому поводу у нас в основном порядок", — сказал Ким. Напомним, также глава Николаевской ОГА заявил, что сейчас не наблюдается угроза прорыва кафиров через Вознесенск в Одессу. Также он заявил, что жители региона сдают большое количество единиц вражеской техники. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.