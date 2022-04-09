Европейский союз возвращает свое дипломатическое представительство в Киев. После начала полномасштабной войны России против Украины он находился в польском Жешуве. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу внешнеполитической службы ЕС. Соответствующее заявление о возвращении представительства сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время визита в Киев в пятницу, 8 апреля. "Этим визитом Европейский союз возвращается в Киев. Я имею в виду это буквально: наш глава нашей делегации вернулся сюда, чтобы мы могли еще более прямо и тесно работать с украинскими властями", — заявил Боррель. Кроме того, среди политиков, посетивших Украину, был глава представительства ЕС Матти Маасикас. Он остался в Киеве, чтобы открыть представительство и организовать постепенное возвращение сотрудников. Напомним, Еврокомиссия пообещала, что сформирует вывод о членстве Украины в ЕС летом этого года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.