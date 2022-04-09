Премьер-министр Италии Марио Драги посетит Алжир в понедельник, чтобы подписать соглашение об увеличении импорта газа. Рим активизирует усилия по использованию альтернативных потоков после вторжения России в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Драг поедет с делегацией, в которую, как ожидается, войдут глава итальянской энергетической группы Eni, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо и министр энергетического перехода Роберто Чинголани, сообщил источник в правительстве. Италия, получающая около 40% своего импорта газа из России, вовсю пытается диверсифицировать свою структуру энергоснабжения по мере эскалации войны России против Украины. Алжир является вторым по величине поставщиком газа в Италию, а по трубопроводу Transmed. Алжирский газ доставляется к итальянским берегам с 1983 года. Его суточная мощность составляет более 110 млн. кубометров, но в настоящее время транспортируется менее 60 млн. кубометров. Рост внутреннего потребления, нехватка инвестиций и политическая нестабильность, в том числе закрытие трубопровода в Испанию из-за спора с Марокко, ограничивают Алжирский экспорт. Но в прошлом году итальянский импорт вырос на 76% до 21,2 млрд кубометров – 29% от общего объема потоков. Рим заявил, что надеется получить еще 9 млрд. кубометров газа из этой североафриканской страны. "Драги подпишет институционное соглашение между странами, а затем Eni и Sonatrach завершат технические аспекты", — сказал источник. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.