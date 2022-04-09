С начала полномасштабного вторжения России свои дома покинули 11,4 млн украинцев. Из страны уже уехали 4,4 млн граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По информации ООН, 90% выехавших — женщины и дети. При этом 7,1 млн человек считаются внутриперемещенными лицами, то есть остались в стране, но были вынуждены уехать из собственного дома. Каждая вторая перемещенная семья имеет детей. Указано, что большинство беженцев отправились в Польшу (более 2,6 млн), Румынию (более 670 тысяч) и Молдову (более 405 тысяч). После чего, как уточняют в ООН, многие отправились дальше в страны Запада. Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война длится уже 45-й день. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.