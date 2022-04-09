Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что в регионе достаточно продуктов и медикаментов. Их запасов хватит на два месяца. Об этом Ким сообщил в интервью РБК-Украина. "У нас сейчас область обеспечена примерно на два месяца вперед", – отметил он. По словам главы области, в настоящее время электроснабжение отсутствует в 80 населенных пунктах. Кроме того, в некоторых населенных пунктах нет воды, однако их меньше, поскольку есть скважины. Ким добавил, что у жителей Николаевской области есть возможность эвакуироваться. Также в регионе были организованы пункты для переселенцев из оккупированных населенных пунктов. "Мы создали условия для того, чтобы мы могли и принимать тех, кто эвакуируется из Херсона. И либо из Николаева отправлять дальше, либо размещать здесь. У нас все условия для этого созданы. Также есть автобусы, которые курсируют в Одессу и до границы с Молдовой, но они полупустые. Поэтому мы уменьшили их количество — их было шесть, больших, и они полупустые ездят", — заявил Ким. Напомним, Виталий Ким сообщил, что кафиры не намерены захватить Николаев, также он не видит угрозы прорыва российских войск через Вознесенск в Одессу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.