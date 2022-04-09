Президент Франции Эмануэль Макрон отреагировал на слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, раскритиковавшего его за разговоры с Владимиром Путиным. Он назвал польского политика "ультраправым антисемитом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News. Отмечается, что глава правительства Польши сравнил телефонные разговоры Макрона и Путина с переговорами с Гитлером. В свою очередь президент Франции в комментарии СМИ обвинил политика во вмешательстве в избирательную кампанию и назвал Моравецкого "ультраправым антисемитом, запрещающим ЛГБТ". Следует отметить, что завтра во Франции состоится первый тур президентских выборов. Главной оппоненткой Макрона является представитель ультраправых, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Макрон уверен, что Моравецкий пытается помочь его конкурентке. Однако представитель правительства Польши заявил, что премьер никогда не поддерживал антисемитизм. Ранее РБК-Украина сообщало, что Матеуш Моравецкий публично раскритиковал лидера Франции, а также сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.