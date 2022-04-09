Около четверти российских войск, задействованных во вторжении в Украину, фактически утратили боеспособность. Это вызвано тяжелыми потерями и проблемами в логистике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Сообщается, что перед вторжением Россия взыскала около 120 батальонных тактических групп. По словам знающего чиновника в ЕС, через шесть недель после начала полномасштабной войны 29 из них больше недееспособны. Также сообщается, что этот комментарий последовал за признанием значительных потерь со стороны Кремля. Напомним, по данным украинской стороны, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 19 100 военнослужащих убитыми, а также более 700 танков. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.