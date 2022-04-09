Российская Федерация пропагандирует "Юнармию" среди детей, проживающих на временно оккупированных территориях Украины. Планирует вовлечь их в войну против нашей страны. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. "Российские власти будут привлекать детей как пушечное мясо к совершению военных преступлений", — заявляет Денисова. Оккупант расширяет сеть "Юнармии" на территории временно оккупированного Крымского полуострова. С начала года в ряды движения поступили 16,5 тысяч детей. "В целом же состав юнармейского движения только на юге страны и во временно оккупированном Крыму — 194 тысячи юношей и девушек, что превышает количество вооруженных сил РФ, задействованных в войне с Украиной. В планах рашистов проведение Армейских международных игр 2022 года, где будут готовить молодежь настоящей войны", — пишет уполномоченная Верховной рады по правам человека. Пропагандируя вступление в армию среди гражданского населения временно оккупированных территорий Украины, Российская Федерация нарушает законы Женевской конвенции по защите гражданского населения во время войны и права детей на привлечение их к вооруженным конфликтам. "Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", — пишет Денисова. Война России против Украины длится 45 дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.