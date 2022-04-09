Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал на 11 апреля заседание Совета Евросоюза по иностранным делам. Основная тема – усиление санкций против России за развязанную войну в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Борреля. По его словам, ЕС уже ввел полномасштабные санкции против России. Однако необходимо сделать большее в энергетическом секторе, включая нефтяной. "В понедельник я созываю Совет ЕС по иностранным делам для обсуждения следующих шагов", — добавил Боррель. Европейский дипломат выразил уверенность в победе Украины в войне против России. Он отметил, что после этого страна станет еще сильнее, а ЕС продолжит ее поддерживать. Напомним, ранее Боррель заявил, что ЕС предоставит Украине оборудование для сбора улик преступлений российских военных. Напомним, 8 апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций против России, включая эмбарго на уголь. Война России против Украины длится 45-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!