Страны Европейского союза с 8 апреля прекратили пропуск на свою территорию автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии. Решение принято в рамках пятого санкционного пакета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Федеральной таможенной службы России. Новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Теперь фуры с белорусскими регистрационными знаками не могут перемещать грузы по территории стран ЕС. "По имеющейся информации, ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и с/х продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым", – говорится в сообщении. Также сообщается, что транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в Российской Федерации. Напомним, ранее сообщалось, что ЕС обязал фуры из России и Белоруссии выехать с территории стран Европейского союза до 16 апреля. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.