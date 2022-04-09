Российские кафиры предложили "эвакуацию" экипажам судов, находящихся в торговом порту Мариуполя. Накануне они были обстреляны гражданскими кораблями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полка "Азов". Отмечается, что украинские военные связались с экипажами кораблей, среди которых иностранцы, в том числе граждане Турции и Болгарии. Они предложили помощь и эвакуацию. Однако кафиры перехватили связь, заявив, что ВСУ говорит неправду. Российские военные призывали моряков выйти к ним с имеющимся провиантом. Впрочем, куда именно будут эвакуированы члены экипажей – не сообщается. "Призываем консульства государств, граждане которых находятся на иностранных судах в Мариуполе, помочь обеспечить их безопасную эвакуацию по коридору, который будет контролировать государство Украина", — призвали бойцы "Азова". Напомним, что кафиры обстреляли в порту Мариуполя единственный имеющийся в Украине ледокол "Капитан Белоусов". В результате один человек погиб. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.