Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что не видит угрозы прорыва российских оккупантов через Вознесенск в Одессу. Также он считает, что враг не намерен захватить Николаев. Об этом Ким сообщил в интервью РБК-Украина. По его словам, обстрелы в Николаевской области могут производиться для запугивания или прикрытия военных маневров оккупантов. "Если эти обстрелы для устрашения, они одновременно могут прикрывать и какие-то военные действия по перемещению. Относительно намерений захватить Николаев — нет, не вижу", — заявил Ким. Напомним, что российские войска ужесточили обстрел Николаева. В частности, 7 апреля кафиры обстреляли железнодорожный вокзал. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.