Лидер второй по величине оппозиционной партии Швеции заявил, что если соседняя Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО, то он предложит партии изменить позицию. Изменение позиции партии "Шведские демократы" будет означать переход в парламентское большинство в пользу присоединения к альянсу долгое время нейтральной Швеции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Вторжение России в Украину побудило две страны рассмотреть возможность присоединения, хотя Швеция больше колеблется, чем Финляндия, у которой 1300-километровая граница с Россией. Правительство Финляндии заявило, что в ближайшие недели уточнит следующие шаги по возможному решению о членстве. "Что изменилось сейчас, так это то, что Финляндия очень четко движется к членству в НАТО, и есть много признаков того, что это может произойти в ближайшем будущем. Это, а также тот факт, что Украина, не являющаяся членом НАТО, абсолютно одинокая, заставили меня (изменить позицию", — сказал лидер партии "Шведские демократы" Джимми Акессон. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.