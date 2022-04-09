В Тернополе был демонтирован памятник русскому писателю Александру Пушкину. Решение принял исполком местного городского совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Сергея Надала. "Преступления россиян против украинского народа: убийства, пытки людей, изнасилование женщин и детей, разрушение украинских городов — перечеркнули всю культуру русского народа. Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Все русское нужно демонтировать. В том числе памятник русскому писателю", — отметил он. Согласно решению исполкома, демонтирован памятник Пушкина в сквере на улице Вячеслава Чорновила. Напомним, ранее в Мукачево (Закарпатская область) демонтировали бюст и мемориальную доску Пушкину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.