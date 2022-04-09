Советник главы офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал Европу за финансирование России, развязавшую полномасштабную войну против Украины. Он отметил, что подобная позиция европейских партнеров стимулирует Москву к расширению боевых действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Подоляка. По его словам, за первые 40 дней войны полномасштабное вторжение Россия получила от европейских стран 37 млрд евро за поставленные энергоресурсы. Подоляк пожаловался, что таков объем участия Европы в софинансировании войны. "Мало того, что у Украины объективно не было такого объема вооружений, как у страны-агрессора, да еще и каждый день россияне получают прямые объемные платежи от европейцев для финансирования дополнительной поставки ракет и снарядов на поля боя", — добавил. советник главы ОП. Подоляк назвал такую позицию европейских партнеров, наряду с недоработанными санкциями против России, стимулом для Москвы к расширению военных действий в Украине, более масштабному уничтожению украинцев и окончательному отказу от неприменения тяжелых вооружений против мирных граждан. "Зачем все-таки Европа продолжает финансировать россиян?" – сдается в конце Подоляк. Напомним, ранее ЕС утвердил пятый пакет санкций против России. Однако под ограничения не попали поставки на европейский рынок российской нефти и газа. Война России против Украины длится 45-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!