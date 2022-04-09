У Украины нет другого выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Российской Федерацией. Поскольку только президент России Владимир Путин может приостановить войну. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для Bild. По его словам, идея провести прямые переговоры с Путиным актуальна и сегодня даже после военных преступлений в Буче и Краматорске. "Сегодня у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров. А у России нет другой силы, чтобы остановить эту войну. Только он (Путин, — ред.) один решает, когда закончится эта война", — заявил Зеленский. Напомним, ранее глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия заявлял, что пока неизвестны ни дата, ни место возможной встречи Зеленского и Путина. Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приглашал Путина на нормандский саммит в Будапешт. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.