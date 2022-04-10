Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов уверен, что если мир проглотит агрессию президента России Владимира Путина против Украины, она повторится снова. Поэтому политика воздержания от конфронтации может обернуться проблемой для НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий для BBC. По его словам, не конфронтация с Россией гораздо хуже для НАТО, чем риск эскалации из-за отправки Украине более смертоносных вооружений. "Это агрессивная война в сердце Европы, полностью разрушающая существующие политические и военные системы безопасности. Если мир проглотит путинскую агрессию и не предложит радикального решения, она будет повторяться снова и снова", — подчеркнул Буданов. Напомним, ранее BBC писало, что западная разведка еще летом 2021 знала о планах российского вторжения в Украину. А решение публиковать эти данные в СМИ принималось в том числе на высшем уровне в США. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.