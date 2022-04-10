Сэр Джеффри Найс, возглавлявший трибунал над бывшим президентом Сербии Слободана Милошевича в Международном уголовном суде, призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН или лишить ее права вето. Это нужно для суда на русских военных преступников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. "Очень важный шаг, который следует сделать, — это исключить Россию из Совета безопасности, или отозвать свое право вето, или каким-либо иным образом лишить ее возможности остановить судебное разбирательство. Эта власть, только подумайте об этом, эквивалентна тому, что Гитлеру было предоставлено право вето в 1944 году, чтобы решать, кого судить в Нюрнберге в 1946 году", — сказал он, выступая на Times Radio, При этом он сказал, что "говорить, что нынешняя система немного сломана или несовершенна, не значит говорить, что мы не должны прилагать все усилия для ее улучшения". "Еще один способ – добиться того, чтобы по окончании этого конфликта идентифицированные Российские потенциальные обвиняемые были переданы Россией", – сказал он. По его словам, международное сообщество может быть готово сделать этот шаг сейчас, потому что российское вторжение в Украину потрясло мир, поставив его на грань ядерной катастрофы и заставив обратить внимание на недостатки нынешней системы. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.