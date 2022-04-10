С начала российского вторжения украинцы вынуждены укрываться в бомбоубежищах, эвакуироваться в более безопасные регионы, а некоторых принудительно вывозят российские кафиры. В материале читайте список онлайн-сервисов, помогающих искать пропавших родственников и близких. Информацию предоставило Министерство цифровой трансформации Украины.

Поиск пропавших – один из крупнейших ресурсов для поиска детей и взрослых, пропавших во время вторжения России. В Telegram-канале легко ориентироваться с помощью хештегов с названиями городов. Поиск Украина 2022 — Telegram-канал для поиска людей по всей Украине. Чтобы подать заявку на поиск, нужно заполнить Google форму, которая поступит волонтерам и бойцам.

Найди родных — бот, созданный по инициативе "Международной ассоциации кибербезопасности" и других общественных организаций.Розыск по данным Национального информационного бюро предоставляет информацию о пропавших военных и гражданских — как погибших, так и пленных или депортированных из Украины. Также есть чаты для поиска людей в отдельных регионах.

Поиск пропавших людей в Харькове

Для поиска пропавших в пригороде Киева и Киевской области недавно был создан отдельный бот.

Впервые такая практика была успешно внедрена в Гостомельском обществе и уже дает положительные результаты. Как мы писали ранее, в Украине запустили новый сайт и чат-бот "Эвакуация 2022". Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, освещающий все преступления РФ против Украины.