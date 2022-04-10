Правительство приняло решение, согласно которому средства с гуманитарного счета, открытого НБУ Минсоцполитики, разрешили использовать также и для предоставления денежной помощи пострадавшим от военных действий. Денежные выплаты будут предоставляться людям, которые оставались в городах, где происходили активные боевые действия и которые сейчас уволены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики. Как отметили в пресс-службе, на территориях, где велись активные боевые действия, не работали банки, почта, органы социальной защиты. "Люди, даже получая социальные выплаты или пенсию на карту, просто не имели возможности пользоваться ими. И сейчас, для возобновления инфраструктуры, в том числе, для возобновления работы финансовой инфраструктуры нуждаются в средствах", — сказала министр Марина Лазебная. При этом прорабатываются как быстрые механизмы, определенная "неотложная финансовая помощь", для которой и нужно было предоставить возможность использования средств с гуманитарного счета в НБУ, так и система выплат, которая будет финансироваться из государственного бюджета, прокомментировала Лазебна. Напомним, по состоянию на 8 апреля 2022 г. остаток средств на счету Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет 320,5 млн грн. Министерство социальной политики Украины уже перечислило из него более 76,5 млн. грн. с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии России. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.