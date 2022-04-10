Через сервис госуслуг "Дія" украинцы уже собрали 250 млн гривен на армию. К сбору средств присоединились более 245 тысяч граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры. "Более 250 миллионов грн на армию собрано через "Действие". К сбору средств присоединились более 245 тысяч человек", — говорится в сообщении. Так, благодаря собранным средствам фонд "Вернись живым" уже передал украинским военным: 12 206 бронежилетов 5 660 шлемов 12 666 средств связи 3782 единицы тепловизионной и дневной оптики 2793 квадрокоптеры 11 шт. военных беспилотных авиационных комплексов 1703 генераторы и другие источники питания 72 автомобиля 2197 единиц оборудования для командных пунктов (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника) 1391 ноутбук 2783 смартфоны и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков 30 В ведомстве напоминают, что помочь армии финансово можно за несколько кликов в "Действии". Для этого нужно только зайти в приложение, на главном экране нажать "Помочь армии", ввести сумму вклада и реквизиты карты. Напомним, правительство приняло решение выделить 32,81 млрд гривен Министерству обороны. Данная сумма была взята из резервного фонда. Добавим, что общая сумма помощи Украине, которую выделили страны Запада и международные финансовые организации, превысила 20 млрд. долларов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.