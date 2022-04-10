После информации об уходе Киевской области, все больше жителей пытаются вернуться в свои дома. В патрульной полиции дали несколько полезных советов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-канала Киевской патрульной полиции. "Тысячи боеприпасов остаются недетонированными после вражеских обстрелов. А еще решисты, отступая, хаотично проходят все, что могут: детские игрушки, дома, детсады и даже свою брошенную технику", — пишет прессслужба.

Фото: взрывоопасные предметы (t.me/kyivpatrol/7369) Советы для тех, кто возвращается, или планирует вернуться в Киевскую область: возвращаться необходимо после официального разрешения от государственных органов или местных властей; ни в коем случае не пытайтесь разминировать взрывоопасные предметы своими руками. Звоните к специалистам по номерам 101 и 102; Произведите инструктаж среди детей и близких. Война России против Украины длится 45 дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.