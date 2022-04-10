Пограничники уже запретили въезд в Латвию 152 грузовым автомобилям с российскими и белорусскими номерами. В ответ на вторжение России в Украину российским и белорусским грузоперевозчикам с субботы запрещено пересекать границу Европейского Союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi. Водители, которым в субботу запретили въезд в Латвию, еще не были проинформированы об этом запрете ЕС. С другой стороны, по имеющимся у пограничников неофициальным данным, эта информация распространилась уже в воскресенье, и большинство водителей больше не пытаются пересечь границу. Напомним, ЕС принял новые санкции против России и Беларуси, запрещающие автотранспортным компаниям этих стран перевозить грузы в ЕС, а также запрещают доступ в порты судам под российским флагом. Грузовые автоперевозки внутри ЕС, в том числе транзитные, запрещены для любой автотранспортной компании, зарегистрированной в России и Беларуси. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.