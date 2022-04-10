В Украине продлили срок подачи документов на получение денежной помощи вынужденным переселенцам. Оформить пособие можно до 30 апреля. Куда обращаться и какие нужны документы – читайте ниже. Кабинет министров поддержал 9 апреля продление срока оформления документов для получения денежной помощи вынужденным переселенцам. Это средства, которые выплачивает Украина людям, покинувшим свой дом из-за войны войны. Каждый месяц украинцы могут получать по 2000 гривен на каждого взрослого и по 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Как оформить эту помощь Зарегистрироваться на получение помощи можно через Действие или в ближайшем центре предоставления административных услуг (ЦНАП). Деньги будут выплачиваться ежемесячно во время военного положения и еще один месяц после окончания. Получать эти средства можно на банковскую карту – при оформлении нужно указать номер счета в формате IBAN. Следует заполнить Заявление-фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, дату рождения, сведения о зарегистрированном месте жительства, адрес фактического места жительства и контактный номер телефона. Также нужно указать номер текущего счета для зачисления средств "є Підтримка" или номер банковского счета по стандарту IBAN для выплаты пособия, наличие статуса лица с инвалидностью и данные о несовершеннолетних детях, которые переместились вместе с вами. Информацию о детях указывает только один родитель. Кто имеет право на получение такой помощи Украинцы с оккупированной территории АР Крым и Севастополя Украинцы с территории активных боевых действий и получившие справку о пребывании на учете внутренне перемещенных лиц. Документы о назначении помощи могут подать несовершеннолетние дети, прибывшие без сопровождения родителей. Заявление малолетним детям могут оформить ближайшие родственники (бабушка, дедушка, прабабушка, прадед, совершеннолетние братья и сестры, тетя, дядя, отчим, мачеха). Ранее мы писали о том, как оформить материальную помощь украинцам с детьми в Польше. Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, освещающий все преступления РФ против Украины.