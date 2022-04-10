В результате ракетного удара по аэропорту Днепра 10 апреля пострадали. Также разрушена близлежащая инфраструктура. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука. "Три прилета — на территорию аэропорта в областном центре. Разрушена также инфраструктура рядом с аэродромом. Пятеро сотрудников ГСЧС пострадали", — говорится в сообщении. Кроме того, в Новопавловке погиб один гражданский после того, как взял в руки кассетный боеприпас. "Я еще раз напоминаю всем отчаянным, что трогать подозрительные предметы запрещено! Увидели боеприпасы — вызывайте полицию и ГСЧС", — добавил Лукашук. Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки полностью разрушен аэропорт Днепра. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.