В Ирпене российские военные "хорошо похозяйничали" в одном из частных домов. Они оставили после себя страшный беспорядок, а вместо человеческой посуды использовали собачий. Соответствующее видео появилось в сети. "Так они хозяйничали. Были диваны, а они спали, видите ли, на матраце. Так ели наше сало… "Вторая армия", видите. Хороший им домик попался. Так они ели… Полный дом был тарелок, а ели они так. И в собачьем казане готовили себе есть. Они ведь не знали, что это для собаки котел. Собаки ели из собачьего котла", — говорит автор видео. На кадрах видно, что кафиры привели в доме страшный беспорядок, как в спальне, так и в столовой. Очевидно, такой быт для россиян – вариант нормы. Ранее мы писали, что в Ворзеле оккупанты поселились в одном из домов, где убили и съели двух собак. Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, освещающий все преступления РФ против Украины.