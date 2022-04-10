Украина может получить статус страны-кандидата по вступлению в Европейский союз уже в июне 2022 года. Но решение должно приниматься единогласно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы представительства ЕС Матти Маасикаса для Postimees. "Сейчас мы говорим о неделях, а не о месяцах. Я думаю, что это (получение статуса, — ред.) произойдет в июне", — отметил он. По его словам, страны-участницы Евросоюза должны выяснить, отвечает ли Украина Копенгагенским критериям. "Сейчас нет смысла спекулировать, что это будет оценка… Я также не могу предположить, что государства-члены скажут по этому вопросу. Все, что связано с расширением Европейского союза, требует единодушия. Это решение было бы огромным шагом" , – добавил Маасикас. Напомним, на этой неделе Еврокомиссия передала Украине опросник, являющийся одним из процедурных этапов для получения статуса кандидата. Президент Владимир Зеленский обещал, что его заполнят в течение нескольких дней. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.