В воскресенье, 10 апреля, в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров. Эвакуация населения будет проводиться в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук в Telegram. Донецкая область: Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте). Запорожская область: Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и на автобусах. Бердянск – Запорожье. Токмак – Запорожье. (Место собрания: ул. Шевченко, 5) Энергодар – Запорожье. (Место сбора автомобилей объявят местные власти). Луганская область: Северодонецк – Бахмут. (Место собрания: проспект Химиков, 28). Лисичанск – Бахмут. (место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул.Сосюры, 324). Попасная – Бахмут. (место сборов: ул. Первомайская, 42). с. Горное – Бахмут. (место сборов: ул. Гагарина, 13). Рубежное – Бахмут. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.