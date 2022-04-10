Второй по величине банк России – ВТБ – потерял контроль над своей европейской дочерней структурой. Российская группа была лишена права голоса в VTB Bank SE, которая находится в Германии. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на BFM TV. Банковский регулятор Германии в воскресенье объявил, что ВТБ больше не может распоряжаться финансовыми активами своего европейского филиала. Российские представители лишились права голоса в VTB Bank SE. Таким образом, ВТБ потерял контроль над базирующейся в Германии дочерней компанией. При этом, отметил германский регулятор, возможность проведения транзакций остается. Банк ВТБ – это одно из крупнейших российских банковских учреждений, подпадавших под европейские санкции из-за войны войны на Украине. Напомним, ранее в офисе президента Украины раскрыли способ, посредством которого российские банки обходят санкции. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!