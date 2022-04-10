В середине города Рубежное Луганской области началось позиционное сражение. Тем временем русские войска могут осуществить наступление на Северодонецк со стороны оккупированного Счастья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая во время видеообращения. "В Рубежном началось позиционное сражение внутри города. Всю ночь оккупанты обстреливали все населенные пункты свободной Луганщины", — сказал Гайдай. По его словам, кафиры не оставляют попыток совершить прорыв у Попасной и Рубежного, но безуспешно, враг несет потери. Все атаки отражаются. "Возможное наступление на Северодонецк может состояться со стороны оккупированного Счастья. Группировка россиян в Луганской области — около 60 тысяч убийц. ВСУ готовы дать отпор", — резюмировал Гайдай. Напомним, российские кафиры обстреляли в Северодонецке здание средней школы и две жилые многоэтажки. В результате произошли пожары в домах. Ранее сообщалось, что 9 апреля войска РФ спровоцировали химическую атаку в Рубежном – после попадания их снаряда в цистерну с азотной кислотой образовалось ядовитое облако. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.