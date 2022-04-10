С понедельника, 11 апреля, в Сумской области будет изменено время комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 21:00 и заканчиваться в 5:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВ Дмитрия Живицкого в Telegram. "Смена комендантского часа в Сумской области. С 11 апреля оно будет действовать с 21 до 5 утра",- написал он. Война в Украине длится уже 46-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.