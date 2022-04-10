Офис генерального прокурора рассказал о работе стражей порядка по фактам военных преступлений военнослужащих РФ во время оккупации и артиллерийских обстрелов Тростянца. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение в Telegram-канале ведомства. Ахтырская окружная прокуратура руководит уголовными производствами по фактам нарушения законов и обычаев войны. Среди преступлений, в частности, возможно убийство. "По данным следствия, военнослужащие Вооруженных сил РФ 21 марта 2022 года из тяжелой артиллерии обстреляли жилой квартал в г. Тростянец. В результате в собственной квартире от осколочных ранений погиб 34-летний мужчина", – говорится в сообщении. Кроме того, 7 апреля при осмотре парковой зоны правоохранители обнаружили обгоревшее тело. В настоящее время лицо погибшего устанавливается. Напомним, что на территории Сумщины военная администрация сменила время комендантского часа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.