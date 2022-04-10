Вооруженные силы Украины сбили два российских беспилотника в Днепропетровской области. Дроны были уничтожены ночью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко. "Есть и хорошая новость. Ночью над Днепропетровщиной наши военные сбили два вражеских беспилотника. Мой архив побед ВСУ пополняется", — отметил он. Напомним, ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетные удары по разным городам Днепропетровской области, в результате разрушен инфраструктурный объект, является пострадавший. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.