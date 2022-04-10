В Пензенской области России кафиры создали лагерь для принудительно вывезенных жителей Мариуполя. Сейчас там находится более 400 граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Радой Украины по правам человека Людмилу Денисову. По ее словам, о лагере для мариупольцев в Пензенской области ей сообщили россияне, поддерживающие Украину. Отмечается, что это охраняемое учреждение закрытого типа с несколькими корпусами, обнесенными забором. Украинцам запрещено покидать территорию объекта. В лагере кафиры содержат около 400 украинцев — в основном женщин и детей, включая младенцев. На днях ожидается прибытие еще одной партии граждан Украины. "Наши граждане находятся в крайне тяжелом и удрученном состоянии. Не знают своей судьбы, в какой регион РФ и когда будут везти. Никакую информацию им не предоставляют". – отметила Денисова. Омбудсмен добавила, что в лагере не хватает детского питания и предметов личной гигиены. Женщинам приходится готовить еду из тех продуктов, которые выдают кафиры. "В лагерь приезжали представители Сбербанка, собирали списки на оформление карточных счетов, говорили, что перечислят по 10 тысяч рублей, но этого не произошло", — написала Денисова. Напомним, на оккупированных территориях захватчики похищают мирных жителей, представителей местных властей и журналистов, которые остаются на проукраинской позиции и отказываются сотрудничать с россиянами. Война в Украине длится 46-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!