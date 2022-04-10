Японские страховщики полностью приостановили заключение новых контрактов с работающими в России компаниями. Это произошло из-за контрмер Москвы против экономических санкций после ее вторжения в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo. Источники агентства сообщили, что страховщики, такие как Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., также не будут продлевать существующие контракты по истечении срока их действия, что может привести к тому, что японские фирмы останутся незастрахованными или столкнутся с более высокими премиями, заключив новые. сделки с местными страховщиками. Приостановка произошла после того, как Россия объявила Японию "недружественной" страной в прошлом месяце после экономических санкций, введенных Японией и западными странами, обязывая на все соглашения с компаниями и частными лицами из этих стран получать одобрение правительства России. Согласно результатам опроса, опубликованным в марте компанией Tokyo Shoko Research Ltd., 200 японских компаний ведут бизнес в России. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.