Россия намерена сорвать поставки оружия в Украину — готовит мощную дезинформационную компанию, которая будет нацелена на иностранные СМИ и политиков.

Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Россия знает, что поставки оружия важны для Украины, и мобилизует все усилия, чтобы сорвать их. Москва подготовила масштабную информационную кампанию, направленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронные письма и засыпать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь этому», — предупредил глава МИД.

Одновременно с этим глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что Россия начинает «фейковую операцию» об оружии, которое Украине передают союзники:

«Нам известны сценарии россиян. Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты сдаются с оружием от союзников, и оно массово переходит на вооружение российской армии. Хочу сразу предотвратить такие фейки. Ибо оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет». Поддержите Народную Правду добровольным взносом

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