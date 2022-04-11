Сегодня состоялась встреча глав Министерства иностранных дел Грузии и Молдовы Ильи Дарчиашвили и Ника Попеска с еврокомиссаром по соседству и расширению ЕС Оливером Варгеем. Страны получили опросники по поводу статуса кандидата в союз. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Варгея. "Я передал анкету по заявке ЕС министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили в Люксембурге сегодня. Это первый шаг на вашем европейском пути. Мы готовы работать с вами очень быстро, чтобы предоставить заключение Европейскому совету в соответствии с запросом", — пишет Вергей.

Фото: Еврокомиссар по соседству и расширению ЕС Оливер Варгее (twitter.com/OliverVarhelyi) Также опросник получил министр Молдовы Ника Попеска.

Фото: Еврокомиссар по соседству и расширению ЕС Оливер Варгее (twitter.com/OliverVarhelyi) Напомним, РБК-Украина писала о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Украине анкету о членстве в ЕС еще 8 апреля.