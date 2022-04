Пока Вооруженные силы Украины успешно борются с российскими оккупантами по всем направлениям, в тылу их поддерживает IT-армия. Небезразличные украинцы, которые до полномасштабного российского вторжения вели различный бизнес, связанный с рекламой, технологиями, маркетингом, логистикой и другими сферами, создали благотворительный фонд «Українське IT Війська» («Ukrainian IT Troops»).

Чем занимается БФ «Українське IT Війська»?Адресная помощь Защитникам Украины.

«Наша армия отважна, сильна и решительна, но недостаточно оснащена. Поэтому мы собираем запросы из всех уголков Украины, находим поставщиков, оплачиваем и доставляем технику, бронежилеты, шлемы, тепловизоры, медикаменты, тактическую одежду и снаряжение бойцам ВСУ», — отмечают в благотворительном фонде. Информационная война.

Активисты распространяют правдивую информацию о войне с первых уст, сдерживают поток пропаганды, фейков и дезинформации. Гуманитарная помощь.

Волонтеры «IT Войска» помогают продуктами, медикаментами, жильем, транспортом и оказывают юридическую помощь всем, кто оказался в тяжелом положении.

«Мы создали Благотворительный фонд «Ukrainian IT Troops» – «Украинское IT Войско», осознавая, что Украина – это защитный щит Европы и никто кроме нас не защитит наши государственные границы и наши европейские ценности. Вместе с военными, волонтерами и владельцами бизнеса мы обеспечиваем помощь в тылу», — подчеркивают волонтеры.

Как писал The Washington Post, «IT Войска» уже не раз доказывали свою надежность, доставляя баллистические шлемы и броню в воинские части. Осуществляли волонтеры и более трудные запросы, к примеру, член снайперской группы попросил винтовку Adams Arms P2. Ее нашли и доставили на позиции в течение семи часов. Также «IT Войска» отправили на фронт каски из Израиля, беспилотники из Англии, тепловизионные очки из Франции, лазерные дальномеры из Канады, Starlinks из Нидерландов, 3D-принтеры, коллиматорные прицелы, бронежилеты из Польши.

Пути, которые ежедневно прокладывают фургоны с помощью от польской границы через Львов в Киев, Сумы или Харьков, иллюстрируют страшную реальность для России — война мобилизовала украинцев из всех сфер жизни, все мы встали на защиту Украины.



