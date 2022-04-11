Во время стоянки кадыровского полка один из солдат подъехал к ним на танке и расстрелял своих же сослуживцев вплотную.

Соответствующее видео в Telegram опубликовал Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины.

По его словам, стрелку удалось скрыться.

«Так держать, одноклеточные!», — прокомментировал Геращенко.

