Во время стоянки кадыровского полка один из солдат подъехал к ним на танке и расстрелял своих же сослуживцев вплотную.
Соответствующее видео в Telegram опубликовал Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины.
По его словам, стрелку удалось скрыться.
«Так держать, одноклеточные!», — прокомментировал Геращенко.
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