Российские солдаты отказываются идти в наступление в Украине и саботируют приказы руководства. Мужчины заявляют, что не хотят быть «фаршем», их не пугает даже тюрьма – без военного положения, уверены они, их не посадят.

Перехват очередного разговора российского военнослужащего с матерью публикует Служба безопасности Украины.

«Некоторые из их подразделений уже на грани бунта. Об этом свидетельствуют многочисленные перехваты СБУ. Вот как в этом разговоре «ответчика» с матерью. Воин из Краснодарского края говорит, что ему надоело «сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ничего не можем сделать», — говорится в сообщении.

Мужчина жалуется, что его подразделение воспринимают, как «смертный полк», потому что в нем больше всего погибших. По его словам, отказников уже много.

«Я в отказ сегодня ушел… от передовой. Отказался выполнять поставленніе задачи. Там сегодня как только не агитировали: вы позор, трусы, как вы будете воспитывать детей, как вы будете смотреть в глаза родителям… Я говорю: фаршем быть я не хочу … Мы на охране командного пункта. Нас от силы из, наверное, 150-ти таких как я человек 130. Кто нас осудит? У нас что, в стране какое-то положение ввели, что ли? Это максимум грозит увольнением», — говорит он.