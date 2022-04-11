Сегодня, 11 апреля, российские кафиры обстреляли Лисичанск Луганской области из тяжелого вооружения. Враг попал в многоэтажку, погибший. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая в Facebook. "Рашисты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения. Один погибший. Прямое попадание в многоэтажку, ГСЧС продолжают разбирать завалы. Уже есть один погибший. Информация будет обновляться", — написал Гайдай. Кроме того, по его словам, кафиры разрушили в Северодонецке офисное здание. "россияне разрушили в Северодонецке "стратегический объект". Офисное помещение обрушилось и пылает. В областном центре в результате обстрела произошло возгорание нежилого сооружения, во время тушения произошло обрушение крыши и стен. Площадь пожара составляет 150 кв.м. Пострадавших нет", — сообщил Гайдай.

Фото: кафиры обстреляли многоэтажку в Лисичанске из тяжелого оружия (facebook.com/sergey.gaidai.loga) Напомним, ВСУ отбили атаку российских оккупантов под Золотым в Луганской области, в которой практически каждый город подвергся вражеским обстрелам. Добавим, военные группировки Объединенных сил отбили на Донбассе в течение недели 51 вражескую атаку, а также нанесли российским оккупантам значительные потери в военной технике. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.