Российские оккупанты ночью дистанционно забросили на территорию Харькова мины замедленного действия. Из-за того, что они могут взорваться в любой момент, перекрыт проспект Александровский между бульваром Богдана Хмельницкого и улицей Пожарского.

Об этом сообщает «Суспільне. Харків».

Около 01:00 российские войска дистанционно забросили туда мины замедленного действия. Боеприпасы на таймере и могут взорваться в любой момент. Сейчас спасатели и полиция оцепили квартал и пытаются заставить людей не выходить на улицу, чтобы обезопасить территорию и начать разминирование.

Журналисты сообщают, что за пол часа пребывания на месте они услышали по меньшей мере три взрыва:

«Снаряды взрываются хаотично, однако люди все равно пытаются выйти на улицу. Мины разбросаны во дворах жилых двухэтажек на самом проспекте Александровском».