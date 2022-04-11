Российские кафиры угрожают применить химическое оружие против украинских защитников в Мариуполе. Вроде бы не штурмовать укрепления на заводе "Азовсталь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости". По словам одного из главарей боевиков так называемой "ДНР" Эдуарда Басурина, штурм укреплений на "Азовстали" может привести к большим потерям в рядах российских войск. "Поэтому сейчас нужно разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам", — добавил он. Напомним, ранее сообщалось, что кафиры устроили "зачистку" в Мариуполе, а также принудительно мобилизуют мужчин в свою так называемую "армию". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.