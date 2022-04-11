С 11 апреля заработал временный мост, который соединяет Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом.

Об этом сообщил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко в Telegram.

Насыпной мост построили в селе Романовка. Работы круглосуточно велись 5 дней. Протяженность временного насыпного моста – 245 м, ширина – 9 м. Для его постройки использовали более 9 тысяч тонн насыпных материалов.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

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