В России пытаются вернуть на войну против Украины раненых солдат, которые в большинстве своем отказываются это делать. Для агитации страна-агрессор использует пропагандистские СМИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны. "Оккупанты усиливают антиукраинскую антизападную пропаганду в российских военных медицинских учреждениях. Для этого военно-политическое управление восточного военного округа РФ требует организовать "проведение военно-политического информирования о ходе демилитаризации и денцификации Украины с использованием специального выпуска газеты "Комсомольская правда", — идет . По данным разведки, российские госпитали переполнены военнослужащими, участвовавшими в боевых действиях на территории Украины, с ранениями разной тяжести. "Большинство из них не желают возвращаться в зону боевых действий. Эту ситуацию российские пропагандисты пытаются переломить с помощью спецвыпуска "Комсомольской правды". Украины", — отмечено в сообщении. Напомним, ГУР опубликовало данные российских военных 234 десантно-штурмового полка. Они совершали геноцид украинского народа в Бородянке в Киевской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.