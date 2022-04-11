Российский боевик из оккупированного Донецка Эдуард Басурин озвучил план по уничтожению украинских защитников в Мариуполе. Он хочет заблокировать их на заводе «Азовсталь», а затем применить химическое оружие.

Его цитирует РИА Новости.

Издание отмечает, что накануне главарь непризнанной «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в районе «Азовстали» блокированы не менее 1,5 тысячи украинских бойцов. Басурин, который руководить так называемой «народной милицией ДНР» заявил, что штурмовать подземные укрепления «Азовстали» в Мариуполе смысла нет:

«Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор».

Отметим, накануне разведка Великобритании заявила, что есть высокая вероятность применения российскими войсками фосфорных боеприпасов в Мариуполе. Поддержите Народную Правду добровольным взносом

Значительная часть Запорожской области была оккупирована в первые недели полномасштабного вторжения России. Включая атомную электростанцию в Энергодаре. При этом глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух считает, что оккупанты сами покинут станцию.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о готовности поставить Украине до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder, но для их отправки еще нужно получить разрешение правительства ФРГ.

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, подразделение которой находится сейчас в Мариуполе, больше не имеет боеприпасов для защиты города.